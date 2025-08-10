На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии собрал представителей Украины и ЕС в своей резиденции

Глава МИД Британии Лэмми обсудил шаги для мира с представителями Украины и ЕС
true
true
true
close
Eduardo Munoz/Reuters

Глава британского МИД Дэвид Лэмми написал в соцсети X, что накануне провел переговоры по поводу урегулирования на Украине с представителями республики и ЕС.

Дипломат рассказал, что организовал в Чивнинг-хаус (своей официальной резиденции) встречу, в которой поучаствовали глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, вице-президент США Джей Ди Вэнс и советники по нацбезопасности из Европы. Там обсуждались дальнейшие шаги для мира в республике.

В субботу, 9 августа, Зеленский провел телефонные разговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьером Испании Педро Санчесом. Лидер республики поблагодарил обоих политиков за поддержку и обсудил с ними дипломатическую ситуацию и контакты с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова «максимально продуктивно» работать для «реального мира»: ей и ее союзникам нужно настоящее окончание боевых действий и надежные гарантии безопасности.

Ранее стало известно о «беспрецедентной» уступке США ради встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами