Глава МИД Британии собрал представителей Украины и ЕС в своей резиденции

Глава МИД Британии Лэмми обсудил шаги для мира с представителями Украины и ЕС

Глава британского МИД Дэвид Лэмми написал в соцсети X, что накануне провел переговоры по поводу урегулирования на Украине с представителями республики и ЕС.

Дипломат рассказал, что организовал в Чивнинг-хаус (своей официальной резиденции) встречу, в которой поучаствовали глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, вице-президент США Джей Ди Вэнс и советники по нацбезопасности из Европы. Там обсуждались дальнейшие шаги для мира в республике.

В субботу, 9 августа, Зеленский провел телефонные разговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьером Испании Педро Санчесом. Лидер республики поблагодарил обоих политиков за поддержку и обсудил с ними дипломатическую ситуацию и контакты с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова «максимально продуктивно» работать для «реального мира»: ей и ее союзникам нужно настоящее окончание боевых действий и надежные гарантии безопасности.

