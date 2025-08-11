В МИД заявили, что Россия никогда не согласится с методами шантажа оппонентов

Рябков: РФ будет работать на упреждение в сфере РСМД для гарантии безопасности

Российская Федерация никогда не согласится с методами шантажа и давления других стран, не идет на эскалацию первой и будет действовать в сфере развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для гарантированного обеспечения своей безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, в России действия, предпринимаемые в рамках РСМД и военного строительства, обусловлены заботой о гарантированном обеспечении безопасности страны.

Дипломат подчеркнул, что если для оппонентов России приемлемы нажим, давление, шантаж, диктат, то российское руководство никогда с этим не смирится.

Рябков добавил, что даже если ценой российского ответа на такую политику является возрастание напряженности или «эскалация», РФ не идет на эскалацию первой. Существуют варианты, когда необходимо сыграть на упреждение, когда нужно предвосхитить какие-то шаги, которые может потенциальный противник предпринять, и тогда это тоже, безусловно, делается и будет делаться, отметил замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков заявил о наличии у России солидного арсенала ракет.