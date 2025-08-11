На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что Россия никогда не согласится с методами шантажа оппонентов

Рябков: РФ будет работать на упреждение в сфере РСМД для гарантии безопасности
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Российская Федерация никогда не согласится с методами шантажа и давления других стран, не идет на эскалацию первой и будет действовать в сфере развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для гарантированного обеспечения своей безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, в России действия, предпринимаемые в рамках РСМД и военного строительства, обусловлены заботой о гарантированном обеспечении безопасности страны.

Дипломат подчеркнул, что если для оппонентов России приемлемы нажим, давление, шантаж, диктат, то российское руководство никогда с этим не смирится.

Рябков добавил, что даже если ценой российского ответа на такую политику является возрастание напряженности или «эскалация», РФ не идет на эскалацию первой. Существуют варианты, когда необходимо сыграть на упреждение, когда нужно предвосхитить какие-то шаги, которые может потенциальный противник предпринять, и тогда это тоже, безусловно, делается и будет делаться, отметил замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков заявил о наличии у России солидного арсенала ракет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами