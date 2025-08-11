Шойгу раскритиковал действия властей Молдавии против оппозиции

В действиях нынешних властей Молдавии можно увидеть признаки автократии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.

По его словам, суровый приговор по надуманному обвинению главе Гагаузии Евгении Гуцул стал очередным доказательством того, что в Молдавии репрессии против оппозиции давно стали нормой.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы. После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, Гуцул обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год гагаузский лидер ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

Ранее в ООН высказались о приговоре главе Гагаузии.