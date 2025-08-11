Эксперт рассказал о возможных планах президента Польши по России и Украине

Новый президент Польши Кароль Навроцкий продолжит помогать Украине воевать с Россией. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский.

Эксперт отметил, что Навроцкий длительное время возглавлял Институт национальной памяти, поэтому для него важно добиться справедливости в вопросах, связанных, например, со Степаном Бандерой, Волынской резней. Украина же отказывается говорить на эти темы.

По мнению Неменского, экс-президент Польши Анджей Дуда заработал себе репутацию «украинофила», чем очень сильно отличался от однопартийцев. Тем не менее, нежелание Украины идти навстречу Польше по историческим темам не помешает их военно-политическому сотрудничеству. Польское руководство считает, что украинцы воюют с Россией вместо них, поэтому помогать им они не прекратят, предположил эксперт РИСИ.

Он добавил, что при Навроцком Польша может разорвать дипломатические отношения с Россией в ближайшие пять лет. По мнению эксперта, политик также может начать атаку с провокационных трактовок тех или иных исторических событий.

Ранее новый президент Польши пообещал сделать все для создания сильнейшей армии в Европе.