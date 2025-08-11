Сторонники Гуцул устроили митинг возле здания минюста Молдавии

Активисты и сторонники башкана Гагаузской автономии Евгении Гуцул организовали пикет возле здания министерства юстиции Молдавии в ее поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.

На видеоматериалах с акции протестов слышно, как митингующие скандируют «Требуем справедливой юстиции!».

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Позднее депутаты от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова и Вадим Фотеску заявили, что их не пустили в СИЗО, где содержится Гуцул. Парламентарии хотели ознакомиться с условиями содержания заключенных.

Активисты, в свою очередь, объявили, что намерены пикетировать следственный изолятор до освобождения Гуцул. На данный момент демонстрация продолжается уже седьмой день подряд.

Ранее в ООН высказались о приговоре главе Гагаузии.