Сторонники Гуцул собираются митинговать до ее освобождения

ТАСС: сторонники Гуцул намерены пикетировать СИЗО до ее освобождения

Сторонники башкана Гагаузской автономии Евгении Гуцул намерены пикетировать следственный изолятор до ее освобождения. Демонстрация проходит пятый день подряд, пишет ТАСС.

«Мы заявляем о бессрочной акции протеста. Будем добиваться освобождения Евгении», — сказал один из активистов акции партии «Возрождение», входящей в оппозиционный блок «Победа».

В акции 9 августа участвуют несколько десятков человек, на 10 августа, как уточняется, запланированы более масштабные протесты.

До этого сообщалось, что сторона защиты обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Позднее депутаты от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова и Вадим Фотеску заявили, что их не пустили в СИЗО, где содержится Гуцул. Парламентарии хотели ознакомиться с условиями содержания заключенных.

