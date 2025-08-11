Уничтожение украинской ЗРК С-300В в Сумской области попало на видео

ВС России уничтожили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы Сумской области. Кадры удара показало минобороны РФ, передает ТАСС.

«Минобороны опубликовало кадры поражения стартовой позиции ЗРК С-300В ВСУ с применением БПЛА «Герань-2»», — отметили в МО России.

Как сообщал военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ в начале августа попытались обойти по флангам позиции российских войск в Юнаковке Сумской области.

Марочко добавил, что бои в Сумской области продолжаются. По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России на данном участке фронта ведут маневренную оборону.

16 июля в силовых структурах РФ сообщили, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО), имеющее на вооружении роботизированные комплексы.

Ранее стало известно о бегстве представителей командования бригады ВСУ в Сумах.