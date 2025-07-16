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В Сумскую область перебросили спецподразделение ГУР Украины с роботами

ТАСС: под Сумы перебросили спецподразделение «Ринос груп» ГУР Украины с роботами
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО), имеющее на вооружении роботизированные комплексы. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Российской Федерации.

Собеседник агентства заявил, что в окрестности Алексеевки командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило новое спецподразделение ГУР «Ринос груп» (Rhinos Group), ранее не принимавшее участия в боевых действиях. На его вооружении находятся в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа.

31 марта сообщалось, что российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты 64-й бригады ВСУ в районе Ямполя.

22 марта стало известно, что Вооруженные силы России в Харьковской области уничтожили блиндажи и укрытия с живой силой ВСУ с помощью наземных роботов-камикадзе.

Ранее на Западе заявили, что Украина стала полигоном и лабораторией НАТО.

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