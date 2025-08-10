Военный эксперт рассказал о попытка ВСУ обойти российские войска в Сумской области

Марочко: ВСУ на этой неделе пытались обойти ВС России по флангам в Юнаковке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этой неделе попытались обойти по флангам позиции российских войск в Юнаковке Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики попытались обойти по флангам наши позиции и охватить группировку, которая находится как в населенном пункте, так и севернее от него. Также на юго-востоке от Юнаковки украинские боевики в лесистой местности провели ряд контратак и попытались продвинуться по направлению населенного пункта Локня», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что бои в Сумской области продолжаются. По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России на данном участке фронта ведут маневренную оборону.

7 августа в силовых структурах заявили, что в районе Юнаковки в Сумской области продолжаются тяжелые бои. По их данным, ВСУ попытались прорвать фланги группировки российских войск «Север».

Ранее стало известно о бегстве представителей командования бригады ВСУ в Сумах.