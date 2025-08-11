СМИ: Европа и Украина намерены «открыто противостоять» миротворчеству Трампа

Zeit: Европа и Украина будут мешать миротворческому плану Трампа

Европа и Украина будут «открыто противостоять» миротворческим планам президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

«И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, если Трамп не обратит внимания на обеспокоенность Украины перспективой дальнейшей потери территории и на опасения в Европе, трансатлантический кризис может начаться «с удвоенной силой».

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.