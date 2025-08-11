На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Аляске назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Русский центр на Аляске: встреча Путина и Трампа может состояться в Анкоридже
РИА Новости/Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в городе Анкоридж. Об этом в беседе с «Известиями» заявила руководитель Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

По ее словам, многие первые лица и политики останавливаются в этом населенном пункте на дозаправку самолетов.

«Поэтому Анкоридж может стать местом встречи двух президентов», — сказала Верная.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.

Встреча Путина и Трампа
