В МИД объяснили, почему РФ сняла мораторий на размещение ракет средней дальности

Рябков: РФ сняла мораторий на РСМД, чтобы остудить разгоряченные головы в НАТО

Россия решила снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы «остудить» разгоряченные головы в столицах некоторых стран НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских», — отметил замглавы МИД РФ.

По его мнению, Россия на данный момент не могла поступить по-другому. Рябков подчеркнул, что Москва не могла «сглатывать» и «смириться» с тем, как себя ведут и что предпринимают американцы и их союзники, особенно «европейские поджигатели войны».

4 августа в МИД РФ заявили, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли. В заявлении министерства говорится, что к этому решению привели шаги «коллективного Запада», которые создают прямую угрозу безопасности нашей страны.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х назвал снятие моратория на размещение РСМД результатом «антироссийской политики стран НАТО». Он отметил, что это новая реальность, с которой всем нашим оппонентам придется считаться, и призвал ожидать дальнейших шагов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее NYT писала, что РФ и США могут вернуться к опасной гонке вооружений в духе Холодной войны.