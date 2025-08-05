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СМИ заговорили о возвращении гонки вооружений России и США

NYT: РФ и США могут вернуться к опасной гонке вооружений в духе Холодной войны
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США могут снова прийти к «опасной гонке вооружений» на фоне прекращения РФ моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (Договора РСМД). Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Объявленное прекращение действия Договора о РСМД и напряженность в отношениях с Россией из-за Украины вызвали на Западе опасения по поводу возврата к опасной гонке вооружений в духе холодной войны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что тогда сверхбыстрые российские ракеты с ядерным оружием могли достичь европейских столиц «за считанные минуты».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать дальнейших шагов. МИД РФ ранее сообщил, что условия для сохранения моратория исчезли, а потому Москва не считает себя связанной самоограничениями. Где могут разместить ракеты — в материале «Газеты.Ru».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и СССР вступил в силу 1 июня 1988 года. Он запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. Также стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД. В 2019 году США вышли из договора, обвинив Россию в нарушениях. Москва назвала претензии бездоказательными и приостановила свое участие в соглашении.

Ранее эксперт объяснил, какие предложения Лавров мог озвучить Рубио.

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