Стало известно о том, что Индия приостановит закупку вооружений у США

Индия приняла решение о заморозке планов по закупкам вооружений у Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийских чиновников.

«По словам трех индийских чиновников, знакомых с ситуацией, Нью-Дели приостановил свои планы по закупке нового американского оружия и самолетов», — говорится в материале.

Отмечается, что таким образом Индия впервые открыто проявила недовольство в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом повышенными пошлинами на импортируемые индийские товары.

Кроме того, по данным агентства, министр обороны Индии Раджнатх Сингх на фоне охлаждения отношений с Белым домом отменил запланированный визит в Вашингтон, в рамках которого должны были согласовать новые сделки.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Индия фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате введения новой пошлины общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Ранее в США объяснили, почему ввели повышенные пошлины против Индии.