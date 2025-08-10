Захарова: отношения Украины и Евросоюза уже похожи на некрофилию

Отношения Украины и Евросоюза стали похожи на «некрофилию», которая отличается ярой взаимностью сторон. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление лидеров ЕС о том, что мира можно достичь якобы только путем давления на Москву и поддержки киевских властей.

«Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон», — написала дипломат.

Она напомнила, что в своем заявлении лидеры ЕС и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывают к прекращению огня на Украине, однако для этого не собираются прекращать поставки вооружений «киевским террористам». Захарова обратила внимание на то, что европейцы хотят достичь мира путем давления на Россию и поддержки Украины.

7 августа глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским шаги на пути к урегулированию на Украине, а также вопрос «будущего членства» Киева в Евросоюзе. Фон дер Ляйен, в частности, пообещала Зеленскому, что Европа будет продолжать «играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира».

После этого разговора украинский лидер в своем Telegram-канале уверенно заявил, что Украина «будет частью Евросоюза». Он отметил, что этот процесс на данный момент находится на стадии переговоров.

Ранее в ЕК раскрыли, какие козни Трамп и фон дер Ляйен строят против России.