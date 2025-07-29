В ЕК раскрыли, какие козни Трамп и фон дер Ляйен строят против России

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на переговорах в Шотландии обсуждали сокращение срока введения 100-процентных вторичных пошлин против России и ее торговых партнеров. Об этом рассказал представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге, пишет ТАСС.

«Да, этот вопрос поднимался в ходе консультаций», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждали ли Трамп и глава ЕК пошлины против России и ее партнеров.

28 июля президент США заявил, что не видит какого-либо прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Поэтому он решил сократить срок в 50 дней, который установил для РФ для прекращения боевых действий, до 10-12 дней.

Согласно ультиматуму Трампа, если за это время не будет достигнуто перемирие, то США введут 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, сотрудничающих с ней.

Ранее бойцы ВС РФ обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа.