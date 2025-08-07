Зеленский заявил, что Украина будет частью Евросоюза

Зеленский после разговора с фон дер Ляйен заявил, что Украина станет частью ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина «будет частью Евросоюза». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасибо Урсуле за четкое видение того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, которые касаются Украины. Мы уже в переговорах по вступлению, и Украина будет частью Евросоюза», — подчеркнул он.

7 августа фон дер Ляйен обсудила с Зеленским шаги на пути к миру на Украине и вопрос «будущего членства» Киева в Евросоюзе.

Европа, по словам главы ЕК, будет продолжать «играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира».

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.