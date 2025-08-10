Захарова заявила о 10 невероятных годах на посту спикера МИД

Захарова заявила, что не скучала в течение десяти лет на посту спикера МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подвела итоги десятилетней работы на этом посту.

По словам дипломата, свое назначение она посчитала большой ответственностью, поскольку не могла подвести «руководство, впервые доверившее данное направление женщине», а также коллег-профессионалов и предшественников, среди которых были такие дипломаты как Виталий Чуркин и Григорий Карасин. Как отметила Захарова, она ожидала непредсказуемые повороты в период работы, но реальность превзошла ее ожидания.

«Но насколько все будет невероятно, даже в самых дерзких фантазиях не смоделировала бы никогда. Чего только не было. Было все. Не было только скучно», — описала пройденный путь Захарова.

За время работы на посту спикера Захарова нередко изливала в стихах свои эмоции из-за происходящего в мире. Так, в 2016 году она написала стихотворение «Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл» после того, как в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. В апреле 2017 года она выложила стих «Ударили по самому святому» в ответ на ракетную атаку США по Сирии. После начала СВО несколько творений Захаровой на тему спецоперации были положены на музыку. Одна из них, «Сила моя со мной» в исполнении Любови Успенской, получила премию «Золотой гриф» в 2024 году.

Ранее Захарова выложила видео, на котором она три минуты ест клубнику под песню «Калинка».