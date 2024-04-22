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Песня на стихи Марии Захаровой победила на премии «Шансон года»

Песня Успенской «Сила моя со мной» на стихи Захаровой получила «Золотой гриф»

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MFA Russia/Global Look Press

Российская певица Любовь Успенская получила статуэтку «Золотой гриф» за песню «Сила моя со мной» на церемонии «Шансон года — 2024». Об этом сообщает kp.ru.

Стихи к этой песни написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Примечательно, что это уже третья совместная работа Захаровой и Успенской. Впервые певица исполнила свой хит на своем концерте, который состоялся 24 февраля.

3 апреля Захарова призналась, что песня «До свидания, мама!» останется с ней навсегда.

17 марта Любовь Успенская получила российское гражданство. Тогда она рассказала, что собирается выпустить новый альбом под названием «Сила моя со мной».

До этого Захарова поздравила женщин с Международным женским днем и опубликовала ссылки на песню, написанную на ее слова.

Ранее Захарова раскрыла, что вдохновило ее написать слова к песне Успенской.

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