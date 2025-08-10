В Госдуме назвали бессмысленными слова Зеленского о территориальных уступках

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому положения конституции республики исключают любые территориальные уступки, бессмысленно. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Чтобы Зеленский не изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою конституцию», — сказал депутат.

По словам Ивлева, нынешняя конституция Украины представляет собой «результат торга и компромисса» депутатов Верховной рады, олигархов и украинского правительства. Народ при этом не имеет к ней никакого отношений, отметил парламентарий.

Зеленский сделал свое заявление накануне а фоне предстоящей встречи президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Таким образом он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее главой Белого дома. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кличко допустил территориальные уступки со стороны Украины.