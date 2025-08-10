На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали бессмысленными слова Зеленского о территориальных уступках

Депутат Ивлев: слова Зеленского об отказе от территориальных уступок бессмысленны
true
true
true
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому положения конституции республики исключают любые территориальные уступки, бессмысленно. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Чтобы Зеленский не изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою конституцию», — сказал депутат.

По словам Ивлева, нынешняя конституция Украины представляет собой «результат торга и компромисса» депутатов Верховной рады, олигархов и украинского правительства. Народ при этом не имеет к ней никакого отношений, отметил парламентарий.

Зеленский сделал свое заявление накануне а фоне предстоящей встречи президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Таким образом он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее главой Белого дома. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кличко допустил территориальные уступки со стороны Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами