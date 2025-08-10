Стармер и Макрон договорились поддерживать Киев и сотрудничать с Трампом

Стармер и Макрон намерены работать с Трампом над решением конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединенного Королевства.

Согласно пресс-релизу, политики говорили о последних событиях и подтвердили неизменную поддержку Киева в его стремлении обеспечить прочный и справедливый мир.

В тексте заявления отмечается, что Стармер и Макрон приветствовали усилия американского президента Дональда Трампа, направленные на завершение агрессивных военных действий в зоне конфликта. Лидеры планируют оставаться в тесном контакте и сотрудничать с лидером США и президентом Украины.

Накануне Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Макроном и премьером Испании Педро Санчесом. Лидер республики поблагодарил обоих политиков за поддержку и обсудил с ними дипломатическую ситуацию и контакты с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова «максимально продуктивно» работать для «реального мира». Ей и ее партнерам нужно настоящее окончание боевых действий и надежные гарантии безопасности.

