Макрон обсудил Украину с Зеленским, Мерцом и Стармером

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и британским премьером Киром Стармером. Об этом лидер Пятой республики написал на своей странице в соцсети X.

«Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и опираясь на работу, проделанную в рамках коалиции желающих (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине», — написал Макрон.

Он подчеркнул, что будущее граждан Украины не может решаться без них. Страны Европы тоже примут участие в урегулировании, потому что речь идет и об их безопасности. Французский политик пообещал «тесно координировать» свои действия с Зеленским и партнерами по ЕС.

До этого украинский лидер рассказал, что провел телефонные разговоры с Макроном и премьером Испании Педро Санчесом. Лидер республики поблагодарил обоих политиков за поддержку и обсудил с ними дипломатическую ситуацию и контакты с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова «максимально продуктивно» работать для «реального мира». Ей и ее партнерам нужно настоящее окончание боевых действий и надежные гарантии безопасности.

