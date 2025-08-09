Трамп решил направить в ООН автора бестселлеров и телеведущую

Президент США Дональд Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что выдвигает пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс на должность американского зампреда при ООН.
В посте глава государства назвал женщину «великой патриоткой, телеведущей и автором бестселлеров».
«С начала моего второго срока Тэмми с честью занимала пост пресс-секретаря государственного департамента, где она проделала фантастическую работу», — заявил политик.
Он добавил, что Брюс будет «блестяще» представлять США в ООН.
В июле Брюс на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация. По ее словам, ее целью является более полное соответствие деятельности и программ сотрудников приоритетам политики «Америка прежде всего». Как ожидается, изменения не только позволят обеспечить развитие министерства в соответствии с актуальными задачами, но и вернут его к демократии, ориентированной на результат.
