Трамп решил направить в ООН автора бестселлеров и телеведущую

Президент США Дональд Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что выдвигает пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс на должность американского зампреда при ООН.

В посте глава государства назвал женщину «великой патриоткой, телеведущей и автором бестселлеров».

«С начала моего второго срока Тэмми с честью занимала пост пресс-секретаря государственного департамента, где она проделала фантастическую работу», — заявил политик.

Он добавил, что Брюс будет «блестяще» представлять США в ООН.

В июле Брюс на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация. По ее словам, ее целью является более полное соответствие деятельности и программ сотрудников приоритетам политики «Америка прежде всего». Как ожидается, изменения не только позволят обеспечить развитие министерства в соответствии с актуальными задачами, но и вернут его к демократии, ориентированной на результат.

