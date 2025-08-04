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Трамп раскрыл детали увольнения «назначенки Байдена» из-за отчета по рынку труда

Трамп: отчет о рынке труда США был изменен в пользу радикальных левых демократов
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп в Truth Social высказался о ситуации вокруг слабого отчета по американскому рынку труда, после публикации которых в конце прошлой недели он уволил руководителя Бюро трудовой статистики Эрику МакИнтарфер, которую назвал «политической назначенкой Байдена».

По словам главы США. отчет был сфальсифицирован в пользу радикальных левых демократов, чтобы скрыть реальные успехи действующей власти.

«Массовые ревизии цифр, рекордные по масштабу», — заявил Трамп.

При этом никаких доказательств в поддержку утверждений республиканцем не было представлено. Президент США написал, что МакЭнтарфер будет заменена кем-то «гораздо более компетентным и квалифицированным».

До этого сообщалось, что Трамп выдвинет следующего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшие дни.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла на фоне отказа ФРС снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Ранее Трамп назвал тупым Пауэлла, отказавшегося снизить ключевую ставку.

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