Бразилия побоялась стать следующей мишенью Трампа из-за торговли с Россией

FT: Бразилия боится стать новой мишенью Трампа за покупку углеводородов у России
Lucas Dumphreys/AP

Бразилия опасается стать следующей страной, которая попадет под пошлины США в связи с закупками российского топлива. Данные опасения возникли на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом увеличенных тарифов в отношении Индии, пишет Financial Times (FT).

«Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией», — уверен бразильский сенатор Карлос Виала.

Он отметил, что страна закупает у России большие объемы дизельного топлива и удобрений.

30 июля Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 40% на товары, импортируемые из Бразилии. В администрации Белого дома пояснили, что данная мера является ответом на недавние действия правительства Бразилии, которые, по мнению США, представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

6 августа США ввели ввозные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, обосновывая это тем, что покупая российскую нефть, страна фактически финансирует РФ в конфликте с Украиной.

Ранее президент Бразилии отказался «унижаться» перед Трампом после введения пошлин.

Тарифные войны Трампа
