На Западе ответили на слова Орбана о саммите России и Евросоюза

Профессор Дизен: политику в Европе будут определять Москва и Вашингтон
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что будущее Европы будет определяться Россией и Соединенными Штатами. Своим мнением он поделился в социальной сети Х.

«Здравый смысл Орбана встретит ожесточенное сопротивление. Европа теперь не может играть никакой роли в разрешении конфликта на континенте, и ее будущее будет решаться в Вашингтоне и Москве», — написал он.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости проведения саммита Европейского союза с Россией, аргументируя это тем, что в противном случае европейские страны рискуют оказаться второстепенными участниками в решении вопросов, касающихся безопасности на континенте.

Кроме того, политик позитивно оценил информацию о подготовке встречи между президентом РФ и президентом США на Аляске. По его мнению, достижение прекращения огня на Украине и отмена санкций возможны только после проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский призвал учитывать мнение Европы на фоне переговоров США и России.

Встреча Путина и Трампа
