В США рассказали о встречном предложении от Украины и ЕС в ответ на инициативу Путина

WSJ: Европа и Киев представили свое предложение по урегулированию конфликта с РФ

Страны Европейского союза (ЕС) и Киев представили свое предложение по урегулированию украинского конфликта, которое идет в разрез с выдвинутыми условиями президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу.

Работа над предложением была проведена правительствами Великобритании, Германии и Франции в преддверии предстоящих переговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщается, что среди условий украинской стороны первостепенным является достижение прекращения огня, а также обмен территориями по принципу поочередного вывода войск из регионов.

«Нельзя начинать процесс с уступки территории в разгар боевых действий», — передает издание слова собеседника.

В свою очередь, по данным WSJ, российское предложение, переданное через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, подразумевает прекращение огня при условии территориальных уступок Украины и признания международным сообществом подконтрольных России территорий.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Зеленский изменил свое мнение по вопросу решения конфликта на Украине.