Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент РФ Владимир Путин не оставил американскому коллеге Дональду Трампу выбора в том, что касается условий сделки по Украине. Свое мнение киприот изложил на своей странице в социальной сети X.

По мнению журналиста, у Трампа не получилось урегулировать украинский конфликт сразу после возвращения в Белый дом, поскольку он выбрал конфронтацию с Москвой, а затем выплескивал гнев и недовольство в связи с ее политикой.

«Россия была последовательна, всегда давая США понять, что первопричины конфликта остаются на повестке дня», — обратил внимание Христофору.

По его словам, Путин понимал, что рано или поздно США будут вынуждены вернуться к переговорам, поэтому Россия методично продолжала «войну на истощение», что в итоге заставило Трампа вернуться к варианту сделки, который он пытался отвергнуть.

В ночь на 9 августа Кремль и Белый дом сообщили о том, что встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее в России объяснили выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа.