На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кипре заявили, что Путин не оставил Трампу выбора

Журналист Христофору заявил, что Путин не оставил Трампу выбора по Украине
true
true
true
close
Jorge Silva/Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент РФ Владимир Путин не оставил американскому коллеге Дональду Трампу выбора в том, что касается условий сделки по Украине. Свое мнение киприот изложил на своей странице в социальной сети X.

По мнению журналиста, у Трампа не получилось урегулировать украинский конфликт сразу после возвращения в Белый дом, поскольку он выбрал конфронтацию с Москвой, а затем выплескивал гнев и недовольство в связи с ее политикой.

«Россия была последовательна, всегда давая США понять, что первопричины конфликта остаются на повестке дня», — обратил внимание Христофору.

По его словам, Путин понимал, что рано или поздно США будут вынуждены вернуться к переговорам, поэтому Россия методично продолжала «войну на истощение», что в итоге заставило Трампа вернуться к варианту сделки, который он пытался отвергнуть.

В ночь на 9 августа Кремль и Белый дом сообщили о том, что встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее в России объяснили выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами