Стало известно, почему Трамп и Путин встретятся на Аляске

Washington Post: Путин и Трамп в США, так как там не действует юрисдикция МУС
Jorge Silva/Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на американской территории, так как там не действует юрисдикция Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет The Washington Post.

Американские журналисты напомнили, что в ходе подготовки к встрече Трампа и Путина прорабатывались несколько вариантов для встречи. Так, Путин публично говорил, что переговоры могли бы пройти в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом возможность встречи двух лидеров в Италии была отклонена из-за того, что там российского лидера могли арестовать по ордеру МУС, отмечается в публикации.

«США не являются стороной суда, поэтому встреча на Аляске позволяет избежать этой проблемы», — пишет WP.

При этом отмечается, что выбор именно Аляски в качестве места встречи объясняется близостью этого штата к России.

«Кажется вполне логичным, что наша делегация должна просто пролететь через Берингов пролив», — заявил советник Путина Юрий Ушаков.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США на американской территории с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее губернатор Аляски высказался о предстоящей встрече Трампа и Путина.

Встреча Путина и Трампа
