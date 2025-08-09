Зеленский прокомментировал позицию РФ по урегулированию

Зеленский заявил об отсутствии подвижек в позиции РФ по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии подвижек в позиции РФ по переговорам. Таким образом он высказался в своем Telegram-канале после беседы с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

«В последние дни наблюдается сверхвысокая дипломатическая активность. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции», — заявил украинский лидер.

По его словам, об отсутствии перемен в позиции РФ свидетельствуют продолжающиеся инвестиции в оборонный сектор, а также то, что Россия «навязывает идею «обмена» украинской территории на украинскую территорию». По словам Зеленского, уступки территорий при урегулировании не гарантируют Украине безопасности, но обеспечивают РФ более благоприятные позиции в случае возобновления боевых действий.

«Все наши шаги должны быть приближающимися к реальному завершению войны, а не к ее переконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность», — заключил он.

Помимо конфликта с РФ, Зеленский обсудил с Фредериксен сотрудничество в рамках евроинтеграции. Отдельное внимание в ходе разговора уделялось процессу вступления Молдавии в Евросоюз.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она хочет «обсуждать невозможное» по Украине.