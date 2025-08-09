На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян рассказал о восстановлении коммуникации между Арменией с Азербайджаном

Пашинян: коммуникации Еревана с Баку разблокируют в рамках юрисдикции стран
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Коммуникации Армении с Азербайджаном будут восстановлены в рамках юрисдикции, суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Об этом на онлайн-пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, страны пока не обсуждали детали этого вопросы. Какие бы решения не обсуждались, они должны соответствовать принципам суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, нерушимости границ Армении и Азербайджана и действовать на основе взаимности, подчеркнул армянский премьер.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. В третьем пункте говорится о необходимости открытия коммуникаций на Южном Кавказе. Речь идет о сообщении между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением последней преимуществ от работы этого маршрута.

Ранее стало известно, что Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

