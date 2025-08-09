На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Аляске высказались о предстоящей встрече Трампа и Путина

Властям Аляски неизвестно точное место встречи Трампа и Путина
Evan Vucci/AP

Точное место встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске пока неизвестно. Об этом РИА Новости сообщили в офисе губернатора штата Майка Данливи.

«Нет, этого еще не объявляли. И потом, эта информация придет из Белого дома», — сказал представитель губернатора, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.

Встреча Путина и Трампа
