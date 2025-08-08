В РФ назвали причины многочисленных международных контактов Путина перед встречей с Трампом

Многочисленные международные контакты президента России Владимира Путина, которые состоялись после объявления о готовящейся встрече с президентом США Дональдом Трампом, могут быть связаны с вопросом введения нейтральных войск на Украину. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Борис Межуев.

«Не исключаю, что в Кремле рассматривают вопрос о предоставлении гарантий со стороны третьих стран, то есть возможности введения нейтральных войск на линии разграничения с Украиной. Это точно не должны быть войска стран НАТО, а только войска нейтральных государств. Этот вопрос может зондироваться и через Трампа или страны ЕС, но уже с украинской стороны», — пояснил политолог.

По его мнению, может быть еще одна причина подобных частых международных контактов Кремля.

«Вторая причина, с которой могут быть связаны эти контакты, — это вторичные санкции, обещанные Соединенными Штатами. Для представителей БРИКС и стран ближнего зарубежья, с которыми у России тесное торговое взаимодействие, это очень чувствительный вопрос. Кремль хотел бы понять, кто из партнеров будет готов пойти на ужесточение отношений c США, на которое пошла Индия», — заключил Межуев.

В последние два дня Путин активно контактирует с мировыми лидерами: 7 и 8 августа он поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином и президентами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ЮАР. Также лично в Кремле президент РФ принял советника премьера Индии и президента ОАЭ.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский созванивался с канцлером Германии, президентами Франции, Латвии, Еврокомиссии, премьерами Польши, Италии, Албании, директором МВФ, лично принял главу МИД Румынии.

Ранее Си Цзиньпин высказался об отношениях России и США.