На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о первой с начала СВО «реальной договоренности» по Украине

Политолог Марков: впервые с начала СВО есть реальная договоренность по Украине
true
true
true
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Впервые с начала СВО достигнута «реальная договоренность» по Украине, не это указывают разговоры президента России Владимира Путина с лидерами лидерами Китая, Индии, ЮАР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана о контактах Москвы с Вашингтоном. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Все очень серьезно на этот раз. Путин поговорил с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, о договоренности своей с (президентом США Дональдом – «Газета.Ru») Трампом через (спецпосланника Стива – «Газета.Ru») Уиткоффа. Это значит, что впервые за все время достигнута реальная договорённость о мире в какой-то форме», — отметил он.

Это указывает, считает политолог, на то, что украинский конфликт близится к завершению.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами