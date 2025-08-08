Эксперт рассказал о первой с начала СВО «реальной договоренности» по Украине

Политолог Марков: впервые с начала СВО есть реальная договоренность по Украине

Впервые с начала СВО достигнута «реальная договоренность» по Украине, не это указывают разговоры президента России Владимира Путина с лидерами лидерами Китая, Индии, ЮАР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана о контактах Москвы с Вашингтоном. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Все очень серьезно на этот раз. Путин поговорил с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, о договоренности своей с (президентом США Дональдом – «Газета.Ru») Трампом через (спецпосланника Стива – «Газета.Ru») Уиткоффа. Это значит, что впервые за все время достигнута реальная договорённость о мире в какой-то форме», — отметил он.

Это указывает, считает политолог, на то, что украинский конфликт близится к завершению.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.