В США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин

Журналист Моррис: на переговорах по Украине решения будет принимать только Путин
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский может даже не приезжать на переговоры, поскольку условия мира будет определять лишь Россия. Такое мнение высказал американский журналист Клейтон Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.

«Зеленскому и не нужно ехать ни на какие переговоры, он все равно ничего не решает. Он может отправить письмо, или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет Путин. У него все козыри на руках», — заявил Моррис.

По его словам, Москва и Вашингтон заинтересованы в завершении конфликта, однако Украина и Евросоюз не рады возможным переговорам, поскольку они пройдут на невыгодных для них условиях.

Журналист также заметил, что украинская армия «сломлена», НАТО «раздроблено», а Зеленский «в панике». Совсем недавно на Украине прошли масштабные акции протеста, а население сопротивляется силовой мобилизации, напомнил он.

До этого газета Bild со ссылкой на источники писала, что Россия остается жесткой в своих территориальных требованиях для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Кремль настаивает на том, что четыре новых региона, а также Крым, должны принадлежать России, утверждают собеседники таблоида.

Ранее на Украине заявили, что Белый дом готовит встречу Путина, Трампа и Зеленского.

