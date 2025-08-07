В США захотели диалогом решить проблемы в отношениях с Индией

Госдеп: США желают честного диалога с Индией для решения проблем в отношениях

США выступают за полноценное дипломатическое взаимодействие с Индией для урегулирования всех проблем в двусторонних отношениях. Об этом заявил представитель Госдепа Томми Пиготт, передает Fox News.

«Речь идет о честном, всеобъемлющем и откровенном диалоге по реальным проблемам, которые есть у нынешней администрации США», — заявил он.

Пиготт напомнил, что в прошлом президент США Дональд Трамп «четко обозначил эти проблемы, будь то покупка Индией российской нефти или торговый дисбаланс».

Представитель Госдепа также отметил, что США продолжают считать Индию своим стратегическим партнером, но введение повышенных пошлин связано с озабоченностью, которую испытывает Вашингтон из-за торговли Нью-Дели с Москвой.

6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии, «которая напрямую или косвенно импортирует нефть из России», в размере 25%.

Ранее индийские НПЗ уличили в отказе от российской нефти из-за пошлин Трампа.