В США объяснили, почему ввели повышенные пошлины против Индии

Госдеп США: введение пошлин вызвано озабоченностью из-за торговли Индии с РФ
Depositphotos

США продолжают считать Индию своим стратегическим партнером, но введение повышенных пошлин связано с озабоченностью, которую испытывает Вашингтон из-за торговли Нью-Дели с Москвой. Об этом заявил заместитель официального представителя американского Госдепа Томми Пиготт, передает Fox News.

«Индия является стратегическим партнером, с которым взаимодействуем откровенно и в полном объеме. Это продолжится», — заявил он.

По словам Пиготта, введение Вашингтоном повышенных пошлин против Нью-Дели обосновано из-за «обеспокоенности» со стороны американского президента Дональда Трампа продолжающимися закупками Индией российской нефти, а также дисбалансами в торговле с США.

6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии, «которая напрямую или косвенно импортирует нефть из России», в размере 25%.

7 августа сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ стран БРИКС на пошлины, которые ввел Дональд Трамп.

Также стало известно, что на фоне повышения тарифов индийский премьер-министр Нарендра Моди впервые за семь лет отправится с визитом в КНР. NYT сообщила, что действия президента США уже поставили под угрозу отношения Нью-Дели и Вашингтона и могут спровоцировать сближение Индии с РФ и Китаем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее индийские НПЗ уличили в отказе от российской нефти из-за пошлин Трампа.

Тарифные войны Трампа
