Россия и Белоруссия обсудили меры безопасности в отношении ИИ

РФ и Белоруссия обсудили меры по обеспечению безопасности в отношении ИИ

Россия и Белоруссия обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности в отношении технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на сайте Совета безопасности РФ.

Стороны согласовали дальнейшие шаги, направленные на обеспечение безопасности граждан России и Белоруссии.

Москва и Минск запланировали совместные мероприятия с участием государственных органов и организаций, целью которых станет противодействие вызовам и угрозам в информационной сфере, возникающим для Союзного государства.

Делегации возглавляли Олег Храмов, занимающий пост заместителя секретаря российского Совбеза, и Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря белорусского Совета Безопасности.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с риторикой, исходящей от Польши и прибалтийских государств в адрес Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге чиновников будет отбирать искусственный интеллект.