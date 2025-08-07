На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия и Белоруссия обсудили меры безопасности в отношении ИИ

РФ и Белоруссия обсудили меры по обеспечению безопасности в отношении ИИ
true
true
close
Андрей Александров/РИА Новости

Россия и Белоруссия обсудили меры, направленные на обеспечение безопасности в отношении технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на сайте Совета безопасности РФ.

Стороны согласовали дальнейшие шаги, направленные на обеспечение безопасности граждан России и Белоруссии.

Москва и Минск запланировали совместные мероприятия с участием государственных органов и организаций, целью которых станет противодействие вызовам и угрозам в информационной сфере, возникающим для Союзного государства.

Делегации возглавляли Олег Храмов, занимающий пост заместителя секретаря российского Совбеза, и Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря белорусского Совета Безопасности.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с риторикой, исходящей от Польши и прибалтийских государств в адрес Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге чиновников будет отбирать искусственный интеллект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами