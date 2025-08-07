На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил об агрессивном настрое Польши и стран Прибалтики

Лукашенко: меня настораживает агрессивный настрой Польши и стран Прибалтики
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает агрессивный настрой Польши и стран Прибалтики в отношении республики. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам деятельности белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ).

По его словам, эти государства оказывают давление на Белоруссию «по всем направлениям». Политик отметил, что белорусские спецслужбы больше всего чувствуют это давление.

«Поэтому мы (в стране. — «Газета.Ru»), я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока», — добавил он.

1 июля Лукашенко заявил, что если Польша и Прибалтика хотят снова исчезнуть с карты мира — это будет их выбор.

Ранее Лукашенко обвинил Польшу в подготовке интервенции против Белоруссии.

