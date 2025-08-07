На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыто условие Трампа для встречи с Путиным

NYP: Трамп проведет встречу с Путиным, только если тот встретится с Зеленским
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп согласен на встречу с президентом России Владимиром Путиным якобы только в том случае, если тот встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Post.

«Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским», — приводит издание слова источника из Белого дома.

До этого газета The New York Times сообщала, что на Украине «с глубоким скептицизмом» смотрят на перспективу встречи. Многие украинцы выразили опасение, что Белый дом «снова идет на поводу у Кремля», утверждалось в материале NYT.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.

