На Украине обвинили Трампа в том, что он «идет на поводу у Кремля»

На Украине «с глубоким скептицизмом» смотрят на перспективу встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Украинцы с глубоким скептицизмом приветствуют запланированный саммит Трампа и Путина. Несмотря на стремление положить конец… (конфликту – «Газета.Ru»), мало кто верит, что встреча президента Трампа и президента Владимира Путина позволит выработать приемлемый для них мирный план», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, многие украинцы выразили опасение, что Белый дом «снова идет на поводу у Кремля».

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.