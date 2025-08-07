Захарова: Зеленский может потребовать у Запада помощь якобы для пленных

Президент Украины Владимир Зеленский может потребовать у западных союзников усиления финансирования, прикрываясь именами пленных, от которых сам же и отказался. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что украинские пропагандисты ни слова не сказали о пленных бойцах ВСУ, которых Киев не хочет забирать в рамках обмена.

«Кстати, не исключаю, что под их имена Зеленский будет требовать еще денег у Запада», — заявила Захарова.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщило, что Киев отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

По данным СМИ, среди этих военнопленных нет ни одного офицера, большинство из них, около 70%, — солдаты, рядовые и матросы.

Ранее Трамп рассказал, в каком случае Путин будет готов начать переговоры по Украине.