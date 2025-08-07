Украинский суд продлил арест депутату Дубинскому

Суд на Украине продлил арест подозреваемому в совершении государственной измены депутату Верховной Рады Александру Дубинскому. Об этом сам парламентарий сообщил в своем YouTube-канале.

Депутату продлили содержание в следственном изоляторе до 3 октября 2025 года. По его словам, обвинение, которое ему предъявлено, было опровергнуто не только в США.

Политик рассказал, в чем его обвиняют. Дубинский утверждает, что в октябре 2019 года на пресс-конференции он заявил о том, что сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Баден получал нелегальные денежные доходы через собственника энергетической компании Burisma, бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского.

«И то, что Хантер признался в Америке, и что налоги не уплачены — признался. Злочевский пошел на сделку со следствием... Но мне все пытаются вменить, что это дезинформация», — поделился Дубинский.

В апреле 2014 года Хантер Байдена вступил в совет директоров украинской газодобывающей группы Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции: якобы Хантер за вознаграждение мог организовать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США.

В декабре 2024 года Байден подписал указ о помиловании своего сына.

Ранее Дубинский заявил, что на Украине началась истерика из-за подготовки встречи Путина и Трампа.