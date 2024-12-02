Байден помиловал своего сына. Трамп не сможет отменить решение

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Байден считает, что его сына несправедливо обвинили в преступлениях, пытаясь сломить как Хантера, так и самого президента. Избранный глава государства Дональд Трамп назвал произошедшее злоупотреблением правосудием, а миллиардер Илон Маск увидел в помиловании Байдена-младшего угрозу для США.

Действующий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

«Сегодня я подписал помилование для моего сына Хантера», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам действующего президента, другие американские граждане почти никогда не предстают перед судом только за ошибки в заполении формы на оружие, если нет других отягчающих факторов. Кроме этого, жители США, которые просрочили уплату налогов из-за серьезных зависимостей, но затем исправили свою ошибку, а также уплатили штрафы, обычно получают неуголовные резолюции.

«Очевидно, что с Хантером обращались по-другому», — считает Байден.

Американский лидер полагает, что Хантера Байдена обвинили в преступлениях только из-за того, что он сын президента. Якобы политические оппоненты Байдена пытались сломить его сына, который не употреблял запрещенные вещества пять с половиной лет, несмотря на непрекращающиеся атаки и избирательное преследование.

«Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня, — и нет никаких оснований полагать, что на этом все закончится. Хватит. <...> Я верю в систему правосудия, но я также считаю, основываясь на опыте борьбы с этим явлением, что грубая политика заразила судебный процесс, а это привело к ошибке. Как только я принял решение в эти выходные, не было смысла откладывать его дальше. Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому выводу», — подчеркнул Байден.

В тексте помилования сказано, что Хантера Байдена освобождают от наказания за преступления, которые он совершил или мог совершить с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года . Действующий президент уже поручил официально зарегистрировать это помилование.

По подсчетам Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в 2023 и 2024 годах шесть раз говорила журналистам, что Байден не собирается помиловать сына . «Нам неоднократно задавали этот вопрос. Наш ответ неизменен — нет», — заявила она в ноябре 2024-го.

Как сообщило агентство Assosiated Press, Хантер Байден после помилования хочет заняться помощью наркозависимым. По его словам, именно зависимость заставила его совершить ошибки, которые затем использовали для очернения семьи Байденов, поэтому сейчас Хантер намерен поддерживать людей с подобными проблемами.

Не соответствует критериям

Газета The New York Times пишет, что Хантер Байден вряд ли соответствует критериям для помилования. Президент США действительно имеет право прекратить преследование или отменить наказание любого человека исключительно по своему усмотрению. Однако обычно помилуют людей, которые уже отбывают наказание. Байдена младшего же даже не приговаривали к сроку — это должно было произойти 12 и 16 декабря.

По данным Politico, избранный президент США Дональд Трамп не сможет отменить постановление о помиловании или начать какое-то новое расследование против младшего Байдена. Однако он сможет воспользоваться появившимся прецедентом и помиловать кого-то еще.

«Это дает ему (Трампу. — «Газета.Ru») определенное политическое прикрытие. Я думаю, что могут последовать некоторые помилования [участников штурма здания конгресса США] 6 января [2021 года]», — сказал изданию бывший чиновник министерства юстиции США Сэмюэль Моррисон.

«Все знали, что он сделает это»

Трамп в соцсети Truth Social назвал помилование Хантера Байдена злоупотреблением и нарушением правосудия.

«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, «заложников» 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении?» — написал он, имея в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он называет их политическими заключенными, которые подверглись несправедливому судебному преследованию.

По словам избранного главы США, Байден не принимал решения о помиловании раньше, так как оно могло бы навредить демократам во время выборов, однако «все знали, что он сделает это».

Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена.

«Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность (ориг. integrity переводится в том числе как «принципиальность/верность принципам». – «Газета.Ru») Соединенных Штатов — это нехорошо», — написал он в соцсети X.

Кроме того, Маск иронично ответил на пост американского писателя Бена Шапиро, обратившего внимание на то, что помилование Хантера начинает действие с 1 января 2014 года — в апреле того года сын Байдена вступил в совет директоров украинской газодобывающей группы Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции: якобы Хантер за вознаграждение мог организовать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США. «Должно быть, совпадение», — написал Маск.

Избранный сенатор-республиканец Джим Бэнкс также предположил, что десятилетний срок помилования связан с работой Байдена-младшего в компании Burisma.

«Джо Байден издал указ о помиловании Хантера Байдена за любые преступления, которые он мог совершить с 2014 года. Почему именно с этого года? Потому что именно в 2014 году Хантер Байден вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma. Настолько коррумпировано!» — написал он в X.

Член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что помилование фактически подтвердило вину Хантера Байдена во вменяемых ему преступлениях.

«Как выясняется, Хантер выше [закона]. Но кто помилует Джо?» — написала Тейлор-Грин, комментируя пост Байдена о том, что никто не стоит выше закона.

В Кремле помилование сына Байдена комментировать отказались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «внутренние американские дела» и Москве нечего сказать по этому поводу. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение президента США «карикатурой на тему демократии».