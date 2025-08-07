Молдавский депутат рассказала о подавленном состоянии находящейся в СИЗО Гуцул

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится в подавленном состоянии после ареста и отправки в следственный изолятор (СИЗО). Об этом сообщила ТАСС депутат парламента страны Регина Апостолова.

«В день, когда ее сюда привезли, мы с Вадимом Петровичем (депутатом парламента Вадимом Фотеску. — «Газета.Ru») были здесь. Мы ее видели. Конечно, она в очень подавленном состоянии», — сказала Апостолова.

Она отметила, что Гуцул является сильным и и стойким человеком. При этом ей, как молодой женщине, трудно признать, что она в течение длительного времени не увидит своих детей, добавила парламентарий.

Муж Гуцул Антон рассказал в беседе с агентством, что жена сильно переживает.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали приговор главе Гагаузии «кульминацией репрессий».