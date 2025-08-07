В Госдуме сравнили мирный план в польских СМИ с перепевкой Beatles соседом без слуха

Спецпосланник Трампа в ходе визита в Москву передал предложение отложить признание территорий, взятых под контроль в ходе СВО, на 49 или 99 лет, и заключить перемирие между Россией и Украиной, сообщил польский портал Onet. В интерпретации журналистов обсуждать соглашение между странами нет смысла, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Это все равно, что слушать песни Beatles, которые напевает лишенный слуха сосед, и по ним оценивать все творчество группы. Уверен, что скоро нам станут известны истинные намерения США — когда встретятся российский и американский президенты», — сказал он.

По мнению Журавлева, Россию «ни в коем случае» не устроит заморозка конфликта.

«Враг будет использовать исключительно для того, чтобы перегруппировать и набраться сил. Поэтому и обсуждаем вопрос не с Украиной – которая давно уже потеряла свою субъектность – а с Соединенными Штатами. В их власти вникнуть в суть конфликта и принципиально решить ряд вопросов, которые беспокоят российскую сторону», — сказал он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным 6 августа. Российская и американская стороны не обозначили вопросы, которые поднимались в ходе встречи. Польский интернет-портал Onet, не называя источники, сообщил о предложении Вашингтона по урегулированию. Среди так называемых предложений – перемирие с Украиной, а не мир. Фактическое признание территорий, которые Россия взяла под контроль в ходе СВО, должно быть отложено на 49 или 99 лет. По информации интернет-портала, США сообщили, что будет снято большинство санкций против Москвы.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о том, что следующая неделя обозначена как ориентир для проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.