В Британии считают, что Зеленскому не стоит верить

Заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского не стоит верить. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский уже обманул американцев с минеральной сделкой... Ему я бы доверял как можно меньше или не доверял бы вовсе», — подчеркнул он.

7 августа Зеленский заявил, что настало время завершить конфликт на Украине.

Зеленский также сообщил, что сейчас обсуждаются несколько возможных форматов встреч «ради достижения мира»: два двусторонних и один трехсторонний.

Зеленский ранее анонсировал звонки и контакты «для реального продвижения на пути к миру», который гарантирует независимость Украины. Украинский президент рассказал, что планирует поговорить с Фридрихом Мерцем, а также быть на связи с «коллегами из Франции и Италии».

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

