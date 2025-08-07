Трамп приказал проработать проведение переписи населения в США

Трамп отдал распоряжение о переписи населения США, но без учета мигрантов-нелегалов

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение проработать проведение переписи населения в стране, отметив, что мигранты-нелегалы учитываться не будут. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я поручил министерству торговли немедленно начать работу над новой и крайне точной переписью населения на основе современных фактов и цифр и, что важно, на основе результатов и информации, полученных в ходе президентских выборов 2024 года. Люди, которые находятся в стране незаконно, не будут учитываться при переписи», — написал Трамп.

До этого Трамп призвал иммиграционную и таможенную полицию (ICE) активнее депортировать нелегальных мигрантов из Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка.

Президент США сообщил, что поручил администрации направить все силы на то, чтобы «обратить вспять» волну массовой миграции. По мнению политика, миграция «превратила некогда идиллические города в места действия антиутопии Третьего мира».

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.