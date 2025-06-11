В Европе заявили о готовности принять мигрантов из США

Власти самопровозглашенной республики Косово заявили о готовности сотрудничать с США в вопросах приема и временного расселения депортированных мигрантов. Об этом сообщает CNA.

Косово готово в течение одного года принять до 50 человек. Однако эти люди со временем должны будут вернуться в страны происхождения.

Государственный департамент США (DASH) подтвердил сотрудничество со странами Балканского региона в рамках проводимой Вашингтоном политики по депортации иностранных граждан, не имеющих постоянного статуса.

6 июня в Парамаунте (пригород Лос-Анджелеса) вспыхнули уличные беспорядки из-за антимигрантских рейдов. Протестующие скандировали «ICE, вон из Лос-Анджелеса!», перекрывали дороги, выходили на улицы с флагами Мексики.

Президент США Дональд Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии — впервые с 1965 года без запроса местных властей. Руководство Калифорнии осудило решение президента. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом направил письмо главе Пентагона с просьбой отменить размещение гвардии, предупредив о риске «серьезной эскалации». Позже он заявил, что намерен подать на Трампа в суд, поскольку считает, что тот «подливает масло в огонь», а его действия — неконституционны.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе находится больше американских войск, чем в Ираке и Сирии.