В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Путин и Трамп могут встретиться в Москве – это самый удобный вариант

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся провести переговоры, то пройти они могут в Москве, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так встречу можно организовать быстро, объяснил он в беседе с aif.ru.

«Переговоры могут пройти в Москве, думаю, это самый удобный вариант. Российские специалисты могут быстро все организовать», — пояснил парламентарий, добавив, что подготовка ведется уже на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сообщил европейским лидерам, что хочет встретиться с Путиным и Зеленским без них.