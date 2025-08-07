На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Путин и Трамп могут встретиться в Москве – это самый удобный вариант
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся провести переговоры, то пройти они могут в Москве, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так встречу можно организовать быстро, объяснил он в беседе с aif.ru.

«Переговоры могут пройти в Москве, думаю, это самый удобный вариант. Российские специалисты могут быстро все организовать», — пояснил парламентарий, добавив, что подготовка ведется уже на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сообщил европейским лидерам, что хочет встретиться с Путиным и Зеленским без них.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами